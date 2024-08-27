بجائزة خاصة.. الاتحاد الأوروبي يعلن تكريم "رونالدو" الخميس القادم.. ما هي؟

وأضاف: "إن تميزه المستمر على أعلى مستوى هو شهادة على سعيه الدؤوب لتحقيق الإنجازات الجماعية والفردية، على مدار أكثر من عقدين من الزمان، عمل على تطوير وتحسين أسلوب لعبه باستمرار مع الحفاظ على شغفه الشبابي بتسجيل الأهداف والاحتفال بها، إن احترافه وأخلاقياته في العمل وتفانيه وقدرته على التألق على المسرح الكبير، هي صفات يجب على لاعبي كرة القدم في كل مكان أن يطمحوا إلى محاكاتها".