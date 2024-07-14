قصة عمرها 44 عامًا.. لماذا ألغيت مباراة "الثالث والرابع" في كأس أوروبا

ورغم أن إيطاليا المضيفة كانت حينها طرفًا في مباراة تحديد المركز الثالث؛ إلا أن المواجهة لم تحظَ بأي اهتمام، وكان الحضور الجماهيري في مدرجات الملعب منخفضًا، والمتابعة التلفزيونية متدنية أيضًا.