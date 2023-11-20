الخميس.. تسحب قرعة كأس آسيا تحت 23 .. الأخضر في المستوى الأول

- المستوى الأول (المصنفين من 1 إلى 4): قطر، السعودية، أوزبكستان، اليابان.

- المستوى الثاني (المصنفين من 5 إلى 8): أستراليا، العراق، فيتنام، كوريا الجنوبية.

- المستوى الثالث (المصنفين من 9 إلى 12): تايلاند: الأردن، الإمارات، الكويت.

- المستوى الرابع (المصنفين من 13 إلى 16): ماليزيا، طاجيكستان، إندونيسيا، الصين.