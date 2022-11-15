صحيفة “إسبانية” تسلّط الضوء على لاعب المنتخب "سالم الدوسري".. ماذا قالت؟

سلّطت صحيفة "sport" الإسبانية الضوء على اللاعب سالم الدوسري لاعب نادي الهلال الذي تواجد ضمن قائمة المنتخب السعودي لكأس العالم بقطر 2022.
وقالت الصحيفة الإسبانية إن سالم الدوسري سيكون أحد اللاعبين البارزين بالمنتخب السعودي والذين سيخففون من افتقار السعودية إلى التهديف.
وأشارت الصحيفة إلى أن الدوسري الذي شارك الموسم الماضي مع فريقه في 31 مباراة بمختلف المسابقات خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 15 هدفاً وصنع 6 أخرى يعد رابع هداف بالفريق.
وسبق وأعير اللاعب السعودي لنادي فياريال الإسباني في 2018، ولمدة 6 أشهر.
وكانت أسفرت قرعة نهائيات كأس العالم 2022 عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة إلى جانب كل من منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.
ويبدأ المنتخب السعودي مشواره بكأس العالم بقطر يوم 22 نوفمبر المقبل بمباراته ضد الأرجنتين على ملعب لوسيل، ثم مواجهة بولندا ،وأخيراً مباراته أمام المكسيك .