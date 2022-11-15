صحيفة “إسبانية” تسلّط الضوء على لاعب المنتخب "سالم الدوسري".. ماذا قالت؟

ويبدأ المنتخب السعودي مشواره بكأس العالم بقطر يوم 22 نوفمبر المقبل بمباراته ضد الأرجنتين على ملعب لوسيل، ثم مواجهة بولندا ،وأخيراً مباراته أمام المكسيك .