في إطار مباريات الجولة الثالثة.. "الاتفاق" يختتم تحضيراته لثالث مواجهاته الخليجية

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي "الاتفاق" تحضيراته لمباراة "العربي" القطري في بطولة دوري أبطال الخليج للأندية.
وخاض الفريق، اليوم الثلاثاء، تمرينه الأخير قبل المغادرة إلى الدوحة، وافتتح التمرين بالإحماء ثم تمرين استحواذ، واختتم بتمرين للكرات الثابتة.
وسيواجه "الاتفاق" مضيفه "العربي" القطري غدًا الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب استاد الثمامة في إطار مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من دوري أبطال الخليج للأندية.
ويتصدر "الاتفاق" المجموعة بست نقاط من انتصارين على الرفاع البحريني والقادسية الكويتي.