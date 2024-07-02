اتحاد القدم يعين البرازيلي ماريو جورجي مدربًا للمنتخب تحت 17 عامًا

وحقق البرازيلي ماريو جورجي العديد من المنجزات مع نادي فلامينغو البرازيلي أثناء عمله مدربًا للفئات السنية، أبرزها كأس ليبرتادوريس تحت 20 عام 2024، والدوري البرازيلي تحت 20 عام 2023، وكذلك الدوري البرازيلي تحت 17 عام 2021، وكأس السوبر البرازيلي 2021، وأيضًا كأس البرازيل تحت 17 عام 2021.