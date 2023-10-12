الإصابة تمنع "كادش" من المشاركة.. الأخضر يختتم استعداده لمواجهة نيجيريا

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، استعداداته لمواجهة منتخب نيجيريا وديًا يوم غدٍ الجمعة على "ملعب بورتيماو"، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023 التي تنطلق في شهر يناير المقبل.