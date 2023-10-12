الإصابة تمنع "كادش" من المشاركة.. الأخضر يختتم استعداده لمواجهة نيجيريا

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، استعداداته لمواجهة منتخب نيجيريا وديًا يوم غدٍ الجمعة على "ملعب بورتيماو"، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023 التي تنطلق في شهر يناير المقبل.
ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب منتجع كاسكيد تحت إشراف المدير الفني "مانشيني" بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين الاستحواذ قبل أن يطبق جملاً تكتيكية متنوعة، ليجري بعدها مانشيني تقسيمة على منتصف مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
على صعيد متصل، لم يشارك اللاعب "حسن كادش" في الحصة التدريبية لشعوره بالألم في الفخذ، فيما اكتفى اللاعب "زكريا هوساوي" بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي.