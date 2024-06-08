"نزلة معوية" تُبعد "مختار علي" عن تدريبات الأخضر الجماعية

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم السبت تدريباته في المعسكر المقام حاليًا في العاصمة "الرياض" استعدادًا لمواجهة منتخب الأردن الثلاثاء القادم على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الأخير من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.