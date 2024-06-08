"نزلة معوية" تُبعد "مختار علي" عن تدريبات الأخضر الجماعية

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم السبت تدريباته في المعسكر المقام حاليًا في العاصمة "الرياض" استعدادًا لمواجهة منتخب الأردن الثلاثاء القادم على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الأخير من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
ميدانيًّا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على "ملاعب أكاديمية مهد" تحت إشراف المدير الفني "مانشيني"، وبدأت بتمارين الإحماء، ثم تمرين المربعات، بعدها طبق اللاعبون تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يجري مانشيني مناورة على كامل مساحة الملعب. واختُتمت الحصة التدريبية بتمارين الاطالة.
وعلى صعيد متصل، لم يشارك اللاعب "مختار علي" في التدريبات الجماعية لتعرُّضه لنزلة معوية، فيما واصل اللاعب "حسان التمبكتي" برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي.