رياضة

تتويج النجمة بكأس دوري الدرجة الثانية 2022-2023

جانب من تتويج فريق النجمة بكأس دوري الدرجة الثانية
جانب من تتويج فريق النجمة بكأس دوري الدرجة الثانية
سبق
سبق

توج رئيس رابطة دوري الدرجة الثانية المكلف عبدالمحسن الدهيمي، يوم الأحد، فريق النجمة بكأس دوري الدرجة الثانية لموسم 2022-2023.

وحقق النجمة اللقب بعد فوزه على الترجي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس على ملعب إدارة التعليم بعنيزة.

وكان النجمة تأهل إلى المباراة النهائية بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 64 نقطة من 19 فوزاً و7 تعادلات مقابل 4 هزائم، فيما كان الترجي تصدر المجموعة الأولى برصيد 56 نقطة من 16 فوزاً و8 تعادلات مقابل 6 هزائم.

يذكر أن أندية النجمة، الترجي، البكيرية والصفا، تأهلت بشكل مباشر إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى لموسم 2023-2024، فيما حجز الجندل "ثالث المجموعة الأولى" آخر المقاعد المؤهلة لدوري يلو بعد فوزه على بيشة "ثالث المجموعة الثانية" في مباراتي تحديد المركز الخامس بنتيجة 2-1 في المباراتين.

دوري الدرجة الثانية
نادي النجمة

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