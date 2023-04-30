تتويج النجمة بكأس دوري الدرجة الثانية 2022-2023

يذكر أن أندية النجمة، الترجي، البكيرية والصفا، تأهلت بشكل مباشر إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى لموسم 2023-2024، فيما حجز الجندل "ثالث المجموعة الأولى" آخر المقاعد المؤهلة لدوري يلو بعد فوزه على بيشة "ثالث المجموعة الثانية" في مباراتي تحديد المركز الخامس بنتيجة 2-1 في المباراتين.