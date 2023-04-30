تتويج النجمة بكأس دوري الدرجة الثانية 2022-2023

توج رئيس رابطة دوري الدرجة الثانية المكلف عبدالمحسن الدهيمي، يوم الأحد، فريق النجمة بكأس دوري الدرجة الثانية لموسم 2022-2023.
وحقق النجمة اللقب بعد فوزه على الترجي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس على ملعب إدارة التعليم بعنيزة.
وكان النجمة تأهل إلى المباراة النهائية بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 64 نقطة من 19 فوزاً و7 تعادلات مقابل 4 هزائم، فيما كان الترجي تصدر المجموعة الأولى برصيد 56 نقطة من 16 فوزاً و8 تعادلات مقابل 6 هزائم.
يذكر أن أندية النجمة، الترجي، البكيرية والصفا، تأهلت بشكل مباشر إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى لموسم 2023-2024، فيما حجز الجندل "ثالث المجموعة الأولى" آخر المقاعد المؤهلة لدوري يلو بعد فوزه على بيشة "ثالث المجموعة الثانية" في مباراتي تحديد المركز الخامس بنتيجة 2-1 في المباراتين.