في رحلة "الطريق إلى كأس العالم 2026".. الأخضر السعودي يتعثر في محطة إندونيسيا

تعثر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام مستضيفه الإندونيسي، في العاصمة جاكرتا، بنتيجة 2/0، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الثلاثاء، على أرض ملعب "غيلورا بونغ كارنو - جاكرتا"، ضمن منافسات الجولة السادسة للمجموعة الثالثة، من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، بقيادة الحكم الأوزبكي "رستم لوفولين".
الشوط الأول انتهى بتقدم المنتخب الإندونيسي بهدف دون مقابل جاء في الدقيقة 32 عن طريق اللاعب "مارسيلينو" إثر تسديدة من داخل الصندوق الأخضر قوية في الزاوية اليسرى للحارس أحمد الكسار.
الشوط الأول شهد تفوقًا للمنتخب الإندونيسي في منطقة المناورة، كما تألق حارس الأخضر أحمد الكسار في إبعاد كرتين خطيرتين على مرماه.
ولم يحسن فراس البريكان التعامل مع كرتين في الدقيقتين 20، 45+5.
ومع مطلع الشوط الثاني، دفع المدير الفني للأخضر "هيرفي رينارد" باللاعبين: "عبدالله الحمدان، مصعب الجوير، عبدالله رديف، وصالح الشهري"، لكن ذلك لم يغير في حال النتيجة، بل فاجأ المنتخب الإندونيسي الجميع بهدف ثانٍ في الدقيقة 57 عن طريق اللاعب "مارسيلينو".
وفي الدقيقة 90 أكمل إندونيسيا اللقاء بعشرة لاعبين، بعد خروج "هونير" بالبطاقة الحمراء.
ووقفت العارضة مع المنتخب الإندونيسي مع تسديدة "كنو" في الدقيقة 90+7.
بتلك النتيجة بقي المنتخب السعودي ثالثًا "مؤقتًا" برصيد 6 نقاط، فيما ارتفع رصيد المنتخب الإندونيسي إلى النقطة السادسة، محققًا فوزًا تاريخيًا على الأخضر.