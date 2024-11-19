في رحلة "الطريق إلى كأس العالم 2026".. الأخضر السعودي يتعثر في محطة إندونيسيا

تعثر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام مستضيفه الإندونيسي، في العاصمة جاكرتا، بنتيجة 2/0، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الثلاثاء، على أرض ملعب "غيلورا بونغ كارنو - جاكرتا"، ضمن منافسات الجولة السادسة للمجموعة الثالثة، من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، بقيادة الحكم الأوزبكي "رستم لوفولين".