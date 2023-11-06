الليلة من دون "كريستيانو رونالدو".. النصر يسعى لتجاوز عقبة الدحيل القطري

يحل فريق النصر الأول لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، ضيفاً ثقيلاً على نظيره الدحيل القطري، وذلك على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا، لحساب المجموعة الرابعة، التي يتصدرها النصر بـ 9 نقاط، فيما يأتي الدحيل ثالثاً بنقطة واحدة.