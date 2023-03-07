لجنة الانضباط والأخلاق تفرض غرامات مالية على النصر والهلال ورئيس الباطن.. تعرف على التفاصيل

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم ،اليوم الثلاثاء ، تغريم نادي النصر بمبلغ قدره 15 ألف ريال لقيام جمهوره برمي (5) علب مياه تجاه أرضية الملعب ولم تصب أحداً، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير مراقب مباراة النصر والباطن، علماً بأن القرار غير قابل للاستئناف.
كما ألزمت رئيس نادي الباطن ناصر الهويدي بدفع غرامة مالية قدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال لقيامه بالتصريح بعد المباراة عبر وسائل الإعلام، والإساءة الإعلامية تجاه حكم مباراة النصر والباطن.
وألزمت مدرب الهلال رامون دياز بدفع 20 ألف ريال؛ لعدم التزامه بارتداء البطاقة التعريفية داخل ملعب لقاء الوحدة والهلال "دورياً"، وفرضت ذات الغرامة على مدرب الوحدة "سييرا" لذات السبب في المباراة ذاتها.