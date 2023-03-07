لجنة الانضباط والأخلاق تفرض غرامات مالية على النصر والهلال ورئيس الباطن.. تعرف على التفاصيل

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم ،اليوم الثلاثاء ، تغريم نادي النصر بمبلغ قدره 15 ألف ريال لقيام جمهوره برمي (5) علب مياه تجاه أرضية الملعب ولم تصب أحداً، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير مراقب مباراة النصر والباطن، علماً بأن القرار غير قابل للاستئناف.