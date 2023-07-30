في بطولة الملك سلمان للأندية العربية 2023.. الوداد المغربي وأهلي طرابلس أحباب

حسم التعادلُ الإيجابي مواجهةَ الوداد المغربي وأهلي طرابلس، بهدف لمثله، اليوم الأحد، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة الملك سلمان للأندية العربية 2023، التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، ويستضيفها الاتحاد السعودي، في الفترة من 27 يوليو إلى 12 أغسطس، في الطائف وأبها والباحة.
بادر فريق الوداد المغربي لافتتاح التسجيل مبكرًا منذ الدقيقة الثالثة عبر اللاعب أيوب العملود، بعد أن ارتقى فوق الجميع ليحول عرضية إسماعيل المترجي برأسه داخل شباك الحارس محمد نشنوش.
ومع مطلع الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة الثالثة منه، نجح فريق أهلي طرابلس بتعديل النتيجة عن طريق أحمد كراوع، مستغلًّا كرة أخطأ الدفاع في تشتيتها ليتابعها برأسه في المرمى.
بهذه النتيجة تقاسم الفريقان نقاطَ المباراة؛ حيث رفع الوداد المغربي رصيده إلى نقطتين، وأيضًا رفع أهلي طرابلس رصيده إلى نقطتين.