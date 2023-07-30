في بطولة الملك سلمان للأندية العربية 2023.. الوداد المغربي وأهلي طرابلس أحباب

حسم التعادلُ الإيجابي مواجهةَ الوداد المغربي وأهلي طرابلس، بهدف لمثله، اليوم الأحد، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة الملك سلمان للأندية العربية 2023، التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، ويستضيفها الاتحاد السعودي، في الفترة من 27 يوليو إلى 12 أغسطس، في الطائف وأبها والباحة.