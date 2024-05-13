بمشاركة 6 فرق تضم 60 لاعباً.. جدة تحتضن بطولة الهوكي

وأوضح الاتحاد السعودي للهوكي أن هذه البطولة ابتداءً لسلسة بطولات الاتحاد لموسم 2024، كما أشار في استمراريته لتحقيق التطور وتعزيز مكانة هذه الرياضة في المجتمع وتشجيع المواهب الشابة على ممارسة هذا النوع من الرياضات الأولمبية، وأكد الاتحاد على حرصه في تنظيم مثل هذه البطولات التنافسية التي يسعى من خلالها إلى خلق بيئة المنافسة في لعبة هوكي الميدان إلى جانب تعزيز حضور اللعبة في المجتمع الرياضي من خلال مثل هذه التنظيمات في عدد من مناطق المملكة، مع نشر ثقافتها بالشكل الذي يتواكب مع ما تحظى به الرياضات السعودية من دعم وتطور يتوافق مع الرؤية المستقبلية للمملكة 2030.