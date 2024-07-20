الخلود يستهدف التعاقد مع مدافع فياريال الإسباني

وذكر موقعFoot Mercato" " الفرنسي أن عيسى ماندي سيغادر فياريال وأوروبا، في سن 32 عامًا، وسيتوجه قلب الدفاع السابق الذي تحول إلى الظهير الأيمن إلى دول الخليج وبشكل أكثر تحديدًا إلى المملكة العربية السعودية.