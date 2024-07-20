الخلود يستهدف التعاقد مع مدافع فياريال الإسباني

يستهدف نادي الخلود، الوافد الجديد لدوري المحترفين السعودي، التعاقد مع الجزائري عيسى ماندي، مدافع فياريال الإسباني، والذي يفكر بجدية في الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكر موقعFoot Mercato" " الفرنسي أن عيسى ماندي سيغادر فياريال وأوروبا، في سن 32 عامًا، وسيتوجه قلب الدفاع السابق الذي تحول إلى الظهير الأيمن إلى دول الخليج وبشكل أكثر تحديدًا إلى المملكة العربية السعودية.
وقال الموقع الفرنسي الشهير :"وفقًا لمعلوماتنا، فإنه سينتقل إلى نادي الخلود السعودي الذي يستهدف العديد من اللاعبين من السوق الفرنسي (الدوري الفرنسي الحالي أو السابق) في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأوضح من المنتظر أن يوقع عيسى ماندي عقدها خلال الساعات المقبلة، حيث لعب هذا الموسم 22 مباراة مع فريقه سجل خلالها هدفًا واحدًا.
وأكد موقع Foot Mercato" " أن نادي الخلود الصاعد حديثًا إلى دوري المحترفين يعتزم تعزيز صفوفه بصفقات كبيرة للمنافسة في الدوري السعودي الذي يزداد صعوبة وقوة .
وكشف الصحفي المختص في سوق الانتقالات، سانتي أونا، أن اللاعب عيسى مندي مدافع فياريال الإسباني يقترب من الانتقال إلى نادي الخلود.
ويرتبط صاحب الـ 32عامًا، حاليًا، بعقد فياريال حتى عام 2025، والذي انضم إليه في 2021، قادمًا من ريال بيتيس.