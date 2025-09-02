الفيصل يتسلّم تقرير توثيق تاريخ كرة القدم السعودية الممتد لـ123 عامًا

التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، فريق مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، وتسلّم منهم نسخة من التقرير النهائي للمشروع.
وكان الفريق قد كشف، الأحد الماضي، عن التقرير الذي يوثق تاريخ كرة القدم في المملكة منذ عام 1902 وحتى عام 2025، بواقع 123 عامًا شملت العهود الملكية منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – وحتى عهدنا الحاضر.
واستند المشروع إلى 8 محاور رئيسة، شملت: دعم القيادة الرشيدة، مراحل تطور كرة القدم السعودية، الجهات المنظمة، المنتخبات الوطنية، الأندية والمسابقات، التأثير الدولي، تأثير الجانب الاجتماعي والاقتصادي، وكرة القدم النسائية.
واعتمد الفريق في تنفيذ المشروع على أربع آليات عمل رئيسة، هي: جمع البيانات من المصادر، المراجعة والتدقيق، تحليل البيانات وربطها، والمقارنات المرجعية.