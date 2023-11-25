"بوعلي" توّج الفائزين.. الهدى يسيطر على ذهب المبارزة

سيطر لاعبو الهدى للمبارزة على المراكز الأولى والميداليات الذهبية في الأسلحة الثلاثة (ألابيه والسيبر والشيش) لبطولة المملكة للمبارزة تحت 11 عامًا (الجولة الذهبية)، التي اختتمت اليوم السبت على صالة المبارزة في مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر.