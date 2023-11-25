"بوعلي" توّج الفائزين.. الهدى يسيطر على ذهب المبارزة

سيطر لاعبو الهدى للمبارزة على المراكز الأولى والميداليات الذهبية في الأسلحة الثلاثة (ألابيه والسيبر والشيش) لبطولة المملكة للمبارزة تحت 11 عامًا (الجولة الذهبية)، التي اختتمت اليوم السبت على صالة المبارزة في مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر.
وتوج محمد بو علي نائب رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، الفائزين بالبطولة؛ حيث حقق عباس التاروتي ذهبية سلاح الشيش، وحل بتال الحازمي (عكاظ) ثانيًا، وعبدالعزيز الونيس (النصر) ثالثًا.
ونال حيدر آل حجيري ذهبية سلاح ألابيه وحقق شقيقاه علي وعبدالله آل حجيري المركزين الثاني والثالث.
فيما انتزع عبدالعزيز الأمير الميدالية الذهبية في منافسات سلاح السيبر، وحل مالك عطا (النصر) ثانيًا، وثامر البشير (الهلال) ثالثًا.