الأول من نوعه لكرة المناورة السعودية .. "أخضر المناورة" وصيف آسيا

وأضاف رئيس الاتحاد السعودي أن هذا الإنجاز التاريخي بتحقيق وصافة قارة آسيا سيمثل دافعًا لرفع سقف الطموحات في الاستحقاقات الدولية القادمة، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز لن يكون الأول من نوعه للمنتخب السعودي، حيث إن الطموح في مواصلة الجهود وتحقيق المزيد من الإنجازات للوطن.