الأول من نوعه لكرة المناورة السعودية .. "أخضر المناورة" وصيف آسيا

حقق المنتخب السعودي لكرة المناورة إنجازًا قاريًا تاريخيًا بعدما حصد الميدالية الفضية في بطولة كأس آسيا التي اختتمت أمس الأحد في ماليزيا، وجرت منافساتها على مدى 4 أيام.
ويُعد هذا الإنجاز هو الأول من نوعه لكرة المناورة السعودية، ليتوج القفزة الكبيرة التي شهدتها اللعبة في المملكة خلال السنوات الأخيرة، وسط ارتفاع ملحوظ في قاعدة ممارستها بالمملكة، وجهود متواصلة من الاتحاد السعودي لكرة المناورة لنشر اللعبة واكتشاف المواهب.
وقدّم المنتخب السعودي لكرة المناورة مستويات كبيرة في مختلف المواجهات التي خاضها خلال بطولة كأس آسيا، والتي تنافس فيها مع كبرى المنتخبات في القارة بما تمتلكه من خبرات كبيرة، لكن نجوم "أخضر المناورة" أظهروا تنافسية عالية، وقدموا صورة مشرفة لكرة المناورة السعودية التي تسير بخطى متسارعة نحو المنافسة القارية رغم حداثة عهدها.
من جانبه، هنّأ الأمير سعود بن عبدالعزيز بن محمد آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي لكرة المناورة، أبطال المنتخب السعودي على هذا الإنجاز الآسيوي، مشيدًا بالمستوى الرفيع الذي قدموه طوال منافسات البطولة.
وأضاف رئيس الاتحاد السعودي أن هذا الإنجاز التاريخي بتحقيق وصافة قارة آسيا سيمثل دافعًا لرفع سقف الطموحات في الاستحقاقات الدولية القادمة، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز لن يكون الأول من نوعه للمنتخب السعودي، حيث إن الطموح في مواصلة الجهود وتحقيق المزيد من الإنجازات للوطن.