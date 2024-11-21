"الفيصل" يترأس اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية العربية

ورفع الفيصل، في كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال الجمعية، أسمى آيات الشكر والتقدير، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على دعمهما غير المسبوق لرياضة وشباب الدول العربية واهتمامهما الدائم بتطوره، والذي تجسد في عددٍ من الملفات، ومنها إعادة دورة الألعاب الرياضية العربية للواجهة من جديد، بعد غياب نحو 12 عاماً.