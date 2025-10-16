كأس العالم للشباب.. المغرب يضرب موعداً مع الأرجنتين في النهائي المرتقب

تأهل منتخب المغرب إلى نهائي كأس العالم لكرة القدم للشباب المقامة حاليًا في تشيلي، بعد فوزه المثير على فرنسا بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ليحجز مكانه في النهائي للمرة الأولى في تاريخه.
وفي الجهة المقابلة، تأهل منتخب الأرجنتين إلى المباراة النهائية بعد فوزه الصعب على كولومبيا بهدفٍ دون رد في نصف النهائي، ليضرب موعدًا مع أسود الأطلس في النهائي المرتقب يوم الأحد المقبل.
ومن المقرر أن يلتقي منتخبا كولومبيا وفرنسا يوم السبت في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بينما يترقب عشاق كرة القدم العربية مواجهة تاريخية جديدة للمنتخب المغربي، الذي واصل كتابة المجد في بطولة العالم للشباب.