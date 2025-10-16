كأس العالم للشباب.. المغرب يضرب موعداً مع الأرجنتين في النهائي المرتقب

وفي الجهة المقابلة، تأهل منتخب الأرجنتين إلى المباراة النهائية بعد فوزه الصعب على كولومبيا بهدفٍ دون رد في نصف النهائي، ليضرب موعدًا مع أسود الأطلس في النهائي المرتقب يوم الأحد المقبل.