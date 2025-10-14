عبر بوابة الإمارات.. قطر تبلغ نهائيات كأس العالم 2026

نجح منتخب قطر الأول لكرة القدم في حسم تأهله إلى كأس العالم FIFA 2026 عقب فوزه على نظيره الإماراتي بهدفين مقابل هدف، اليوم الثلاثاء، على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في ملحق التصفيات الآسيوية – الطريق إلى كأس العالم 2026.