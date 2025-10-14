عبر بوابة الإمارات.. قطر تبلغ نهائيات كأس العالم 2026

نجح منتخب قطر الأول لكرة القدم في حسم تأهله إلى كأس العالم FIFA 2026 عقب فوزه على نظيره الإماراتي بهدفين مقابل هدف، اليوم الثلاثاء، على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في ملحق التصفيات الآسيوية – الطريق إلى كأس العالم 2026.
تقدّم منتخب قطر مع بداية الشوط الثاني بهدف سجّله خوخي بوعلام، وضاعف بيدرو ميغيل كوريا النتيجة لمصلحة قطر.
وأكمل المنتخب القطري اللقاء بعشرة لاعبين، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه طارق سلمان عند الدقيقة (88).
واستغل منتخب الإمارات النقص العددي في صفوف أصحاب الأرض لينجح في تقليص النتيجة بالوقت المحتسب بدل الضائع، وتحديدًا عند الدقيقة (90+8)، بواسطة سلطان عادل.