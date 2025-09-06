غداً.. انطلاق سباق الهجانة للرجال والسيدات بمهرجان ولي العهد للهجن 2025

شهدت الساعات الماضية استعدادات مكثفة لانطلاق منافسات "سباق الهجانة" للراكب البشري للرجال والسيدات، غداً الأحد، ضمن فعاليات اليوم السادس لمهرجان ولي العهد للهجن 2025، المقام على أرض ميدان الطائف التاريخي.
وكانت النسخة السابعة من المهرجان قد انطلقت الثلاثاء الماضي، بتنظيم الاتحاد السعودي للهجن، وتشمل إقامة 249 شوطاً، من بينها 5 أشواط خاصة بسباق الهجانة، فيما تتجاوز قيمة جوائز المهرجان 50 مليون ريال.
وتشهد منافسات "سباق الهجانة" مشاركة 78 هجاناً وهجانة من 8 دول، بواقع ثلاثة أشواط للرجال لمسافة 5 كيلومترات لكل شوط، وشوطين للسيدات لمسافة كيلومترين. ويحصل الفائز بالمركز الأول في كل شوط على جائزة مالية قدرها 50 ألف ريال، فيما ينال صاحب المركز العاشر 5 آلاف ريال.
وضمت قوائم المشاركين هجانة وهجانات من: السعودية، الإمارات، عمان، الكويت، اليمن، البحرين، الجزائر، وبريطانيا.
وكانت النسخة الخامسة من المهرجان قد شهدت استحداث شوط مفتوح نسائي دولي لمسافة كيلومترين، أقيم لأول مرة في ميادين الهجن السعودية، في إطار جهود الاتحاد السعودي للهجن لدعم رياضة المرأة. كما أقيم خلال نسخ المهرجان السابقة 25 شوطاً ضمن "سباق الهجانة".
ويحظى المهرجان بدعم سخي من سمو ولي العهد، واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، إضافة إلى إشراف مباشر من صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز رئيس الاتحاد السعودي للهجن.