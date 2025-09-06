غداً.. انطلاق سباق الهجانة للرجال والسيدات بمهرجان ولي العهد للهجن 2025

وتشهد منافسات "سباق الهجانة" مشاركة 78 هجاناً وهجانة من 8 دول، بواقع ثلاثة أشواط للرجال لمسافة 5 كيلومترات لكل شوط، وشوطين للسيدات لمسافة كيلومترين. ويحصل الفائز بالمركز الأول في كل شوط على جائزة مالية قدرها 50 ألف ريال، فيما ينال صاحب المركز العاشر 5 آلاف ريال.