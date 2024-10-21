دوري أبطال آسيا للنخبة: الأهلي يعبر محطة الريان بثنائية "فيغا" و"البريكان"

أهداف المباراة سجلها غابري فيغا في الدقيقة الـ16، وفراس البريكان في الدقيقة الـ38، قبل أن يقلص النتيجة فهد الحمد بهدف "بالخطأ في مرمى فريقه" لصالح الريان في الدقيقة الـ65.