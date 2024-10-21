دوري أبطال آسيا للنخبة: الأهلي يعبر محطة الريان بثنائية "فيغا" و"البريكان"

حقَّق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على الريان القطري في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة بفوز الأهلي بهدفين لهدف.
أهداف المباراة سجلها غابري فيغا في الدقيقة الـ16، وفراس البريكان في الدقيقة الـ38، قبل أن يقلص النتيجة فهد الحمد بهدف "بالخطأ في مرمى فريقه" لصالح الريان في الدقيقة الـ65.
وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده من النقاط إلى النقطة الـ9 في المركز الثاني، في حين ظل الريان بلا رصيد بعد مرور ثلاث جولات.