"فلامنغو" يدرس استعادة "غوستافو كويلار" لاعب "الهلال"

كشف موقع "Brasilempauta" البرازيلي، عن أن نادي فلامنغو البرازيلي يدرس التعاقدَ مع الكولومبي غوستافو كويلار، لاعب الهلال السعودي، خلال الموسم المقبل.
وقال الموقع البرازيلي: إن فلامنغو يفكّر في استعادة لاعب خط الوسط مرة أخرى؛ حيث يحظى بشعبية كبيرة من جماهير النادي البرازيلي.
وأشار الموقع إلى أنه بالإضافة إلى اهتمام فلامنغو بكويلار، فاللاعب يحظى أيضًا باهتمام إنترناسيونال وبوتافوغو وغريميو وفاسكو دا غاما، وكورنثيانز، وأندية من أوروبا مثل: فالنسيا الإسباني، واهتمام من سراي التركي.
وأعلن نادي الهلال السعودي، رسميًّا، تمديد عقد لاعب وسط الفريق، الكولومبي، لمدة موسم إضافي؛ حيث ينتهي عقده فى 2024.
وتعاقد الهلال السعودي مع غوستافو كويلار في 2019 قادمًا من نادي فلامنغو البرازيلي، بصفقة بلغت قيمتها 7.5 مليون يورو.
ويحتلّ الهلال المركز الرابع في ترتيب جدول دوري روشن السعودى برصيد 45 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن الاتحاد المتصدّر.