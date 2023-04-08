"فلامنغو" يدرس استعادة "غوستافو كويلار" لاعب "الهلال"

وأشار الموقع إلى أنه بالإضافة إلى اهتمام فلامنغو بكويلار، فاللاعب يحظى أيضًا باهتمام إنترناسيونال وبوتافوغو وغريميو وفاسكو دا غاما، وكورنثيانز، وأندية من أوروبا مثل: فالنسيا الإسباني، واهتمام من سراي التركي.