الاتحاد يطلب طواقم أجنبية لإدارة مباراة الكلاسيكو مع النصر

كشفت مصادر إعلامية محلية عن تقدم إدارة نادي الاتحاد بطلب إلى لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم لجلب طواقم حكام أجانب لمباراة الفريق القادمة أمام النصر، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، والمقررة على أرضية ملعب مرسول بارك بالرياض يوم الثاني من أكتوبر القادم.
وذكرت صحيفة الرياضية وفقاً لمصادر وصفتها بالخاصة أن إدارة نادي الاتحاد تقدمت بطلب لإحضار حكام أجانب وأرفقت مع الطلب مرفقاً بتحويل مبلغ 175 ألف ريال قيمة الطاقم الأجنبي والذي سيكون من النخبة حسب الطلب الاتحادي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية واضحة من قبل ادارة النادي لجلب حكام أجانب في معظم مبارياتهم بالدوري، سواء داخل الأرض أو خارجها، وقد شهدت مباريات الفريق الأربعة الماضية تواجد طواقم أجنبية لإداراتها.