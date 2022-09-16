الاتحاد يطلب طواقم أجنبية لإدارة مباراة الكلاسيكو مع النصر

كشفت مصادر إعلامية محلية عن تقدم إدارة نادي الاتحاد بطلب إلى لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم لجلب طواقم حكام أجانب لمباراة الفريق القادمة أمام النصر، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، والمقررة على أرضية ملعب مرسول بارك بالرياض يوم الثاني من أكتوبر القادم.