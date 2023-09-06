صحفي إيطالي: نادٍ سعودي يسعى لضم "جادون سانشو" لاعب مانشستر يونايتد

وكان سانشو قد دخل في صدامٍ مع مدربه الهولندي إيريك تين هاج، بعد استبعاده من قائمة مباراة فريقه أمام أرسنال، مساء يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ4 من الدوري الإنجليزي الممتاز.