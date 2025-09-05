بطولة أرامكو هيوستن تؤكد مكانة سلسلة PIF العالمية بدعم جولف السعودية

وتستقطب البطولة نخبة من أبرز نجمات الجولة الأوروبية للسيدات LET في موسم 2025، حيث تشهد مشاركة تسع لاعبات نجحن في تحقيق ألقاب فردية هذا العام، من بينهن: كاساندرا ألكسندر، بيرين ديلاكور، مانون دي روي، لورا فينفشتوك، كارا جاينر، دارسي هاري، سارة كوسكوفا، ميمي رودس، وشانون تان، ما يعكس المستوى التنافسي العالي ويعزز من مكانة البطولة ضمن أجندة الجولات العالمية.