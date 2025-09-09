الأخضر تحت 19 عامًا يختتم استعداداته لنهائي كأس الخليج أمام اليمن

اختتم المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم استعداداته لخوض نهائي بطولة كأس الخليج للمنتخبات تحت 20 عامًا، حيث يلتقي نظيره اليمني غدًا الأربعاء عند الساعة الرابعة مساءً على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.
وأجرى الأخضر حصته التدريبية الأخيرة تحت إشراف المدرب الإسباني سيرجيو بيرناس، وتركزت على الجوانب الفنية والتكتيكية، وسط جاهزية عالية من اللاعبين لخوض النهائي.
وكان الأخضر قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على اليمن في الجولة الأولى، ثم تعادله مع الكويت، وفوزه على قطر في ختام دور المجموعات، قبل أن يتغلب على العراق في نصف النهائي، ليضرب موعدًا جديدًا مع المنتخب اليمني في المشهد الختامي للبطولة.