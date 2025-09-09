الأخضر تحت 19 عامًا يختتم استعداداته لنهائي كأس الخليج أمام اليمن

وكان الأخضر قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على اليمن في الجولة الأولى، ثم تعادله مع الكويت، وفوزه على قطر في ختام دور المجموعات، قبل أن يتغلب على العراق في نصف النهائي، ليضرب موعدًا جديدًا مع المنتخب اليمني في المشهد الختامي للبطولة.