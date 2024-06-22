لاعب ريال مدريد "لويس ماتو" على رادار رباعي الكبار بدوري روشن للمحترفين

يلقى الإسباني "خوسيلو لويس ماتو" لاعب نادي إسبانيول المعار إلى ريال مدريد الإسباني؛ اهتمامًا كبيرًا من الدوري السعودي للمحترفين؛ وفقًا لعدة تقارير.
وانضمّ "خوسيلو" إلى صفوف ريال مدريد في الصيف الماضي قادمًا من إسبانيول على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع خيار للشراء بصفة نهائية.
وأفادت صحيفة "lance" بأن اللاعب لديه عروض من الدوري السعودي للمحترفين؛ لضمه هذا الصيف.
وأوضحت الصحيفة أنه لم يتم الكشف عن الأندية السعودية المهتمة، لكن من المرجح أن الأندية الأربعة: الهلال، والنصر، والأهلي، والاتحاد، هي التي ستتنافس للحصول على "خوسيلو".
وأشارت الصحيفة إلى أن مستقبل "خوسيلو" حتى الآن لا يزال غير محدد، على الرغم من أن اقتراح التجديد تحت الدراسة.
وذكرت صحيفة "ماركا" في تقرير لها، أن "خوسيلو" قد تلقّى عرضًا مهمًّا من الدوري السعودي، ولكن أولوية اللاعب الآن هي الاستمرار لموسم إضافي مع الريال.
وكان موسم مهاجم المنتخب الإسباني البالغ من العمر 31 عامًا إيجابيًّا للغاية؛ فقد سجل 18 هدفًا و3 تمريرات حاسمة في 49 مباراة.