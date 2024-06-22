لاعب ريال مدريد "لويس ماتو" على رادار رباعي الكبار بدوري روشن للمحترفين

وأوضحت الصحيفة أنه لم يتم الكشف عن الأندية السعودية المهتمة، لكن من المرجح أن الأندية الأربعة: الهلال، والنصر، والأهلي، والاتحاد، هي التي ستتنافس للحصول على "خوسيلو".