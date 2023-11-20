"جادون سانشو" نجم مانشستر يونايتد يتلقى عرضًا ضخمًا من أحد الأندية السعودية

ويلعب الجناح الإنجليزي البالغ من العمر 23 عامًا، لمانشستر يونايتد الإنجليزي منذ 2021، قادمًا من بوروسيا دورتموند، كما يلعب للمنتخب الإنجليزي منذ 2018.