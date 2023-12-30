لاعبُ فلامنغو البرازيلي "جيرسون أسيفيدو" هدفٌ لعدد من الأندية السعودية الموسم المقبل

أبدى عددٌ من أندية الدوري السعودي اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع البرازيلي "جيرسون أسيفيدو"، لاعب وسط نادي فلامنغو، خلال الموسم المقبل.
وبحسب ما نشره الصحفي "جوليو ميغيل نيتو": فإن اللاعب البرازيلي تلقّى استفسارات من عدة أندية مختلفة؛ منها فرق أوروبية، لكن الأندية السعودية هي الأكثر جدّيّة بضم "جيرسون".
وأشار "نيتو" إلى أن إدارة فلامنغو تعرف جيدًا أنها ستخسر "جيرسون" في أقرب وقت، إذا تلقّى عرضًا رسميًّا مغريًا، خاصة بعد أن أصبح هدفًا للسعودية والأندية الأوروبية بالموسم المقبل.
ويلعب "جيرسون" صاحب الـ"26" عامًا، لنادي فلامنغو منذ يناير الماضى، قادمًا من "أولمبيك مارسيليا" الفرنسي، كما يلعب للمنتخب البرازيلي منذ 2021.
وسبق للاعب البرازيلي اللعب للعديد من الأندية؛ وهم: فيورنتينا "إعارة"، وروما، وفلومينينسي. وتبلغ القيمة السوقية له نحو "15" مليون يورو.