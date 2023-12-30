لاعبُ فلامنغو البرازيلي "جيرسون أسيفيدو" هدفٌ لعدد من الأندية السعودية الموسم المقبل

وأشار "نيتو" إلى أن إدارة فلامنغو تعرف جيدًا أنها ستخسر "جيرسون" في أقرب وقت، إذا تلقّى عرضًا رسميًّا مغريًا، خاصة بعد أن أصبح هدفًا للسعودية والأندية الأوروبية بالموسم المقبل.