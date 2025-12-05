الأخضر الأولمبي يقسو على نظيره البحريني في كأس الخليج

وافتتح الأخضر التسجيل عن طريق اللاعب عبدالعزيز العليوة في الدقيقة 51، في حين أحرز اللاعب ماجد عبدالله الهدف الثاني في الدقيقة 56، فيما عاد اللاعب عبدالعزيز العليوة ليضيف الهدف الثالث للأخضر في الدقيقة 81، بينما سجل اللاعب ثامر الخيبري الهدف الرابع في الدقيقة 90+3، واختتم اللاعب عبدالله معتوق أهداف الأخضر بهدف في الدقيقة 90+5 من مجريات المباراة، التي أقيمت على ملعب رقم 1 في أكاديمية أسباير في قطر.