الأخضر الأولمبي يقسو على نظيره البحريني في كأس الخليج

أكتسح المنتخب السعودي تحت 23 عامًا نظيره البحريني بخماسية نظيفة يوم الجمعة، في أولى مبارياته ضمن بطولة كأس الخليج تحت 23 عامًا 2025 ،التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 4 إلى 16 ديسمبر المقبل بمشاركة المنتخبات الخليجية الثمانية.
وافتتح الأخضر التسجيل عن طريق اللاعب عبدالعزيز العليوة في الدقيقة 51، في حين أحرز اللاعب ماجد عبدالله الهدف الثاني في الدقيقة 56، فيما عاد اللاعب عبدالعزيز العليوة ليضيف الهدف الثالث للأخضر في الدقيقة 81، بينما سجل اللاعب ثامر الخيبري الهدف الرابع في الدقيقة 90+3، واختتم اللاعب عبدالله معتوق أهداف الأخضر بهدف في الدقيقة 90+5 من مجريات المباراة، التي أقيمت على ملعب رقم 1 في أكاديمية أسباير في قطر.
ودخل المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو المباراة بقائمة مكونة من: حامد يوسف في حراسة المرمى، محمد عبدالرحمن، محمد الدوسري، عبدالرحمن العبيد، سليمان هزازي، فيصل الصبياني، عبدالملك العييري، راكان الغامدي، عبدالعزيز العليوة، ماجد عبدالله، عبدالله رديف.
يذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج تحت 23 عامًا 2025 وإلى جانبه منتخبات قطر، البحرين، والكويت.