الباطن يعزز صفوفه باللاعب عبدالعزيز الجبرين لموسم واحد

عززت إدارة الباطن، صفوف فريقها الأول لكرة القدم، بالتعاقد مع عبدالعزيز الجبرين لاعب وسط الاتحاد، لمدة موسم رياضي واحد.
وقال النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" جاء فيه : "وقعت إدارة النادي مع اللاعب السعودي عبدالعزيز الجبرين (لاعب وسط) قادمًا من نادي الاتحاد السعودي بعقد لمدة موسم رياضي".
وكان عبد العزيز الجبرين قد قدم اعتذاره لإدارة الاتحاد عن عدم استكمال مشواره مع الفريق قبل مغادرة البعثة للنمسا لإجراء معسكر خارجي استعدادًا للموسم الجديد.
وكانت إدارة اتحاد جدة تنوي تجديد عقد عبد العزيز الجبرين الذي ينتهي في أكتوبر المقبل بتوصية من المدرب البرتغالي نونو سانتو.
اللاعب صاحب الـ32 عامًا عانى بسبب الإصابات المتكررة مع الاتحاد في موسم 2021 / 2022 وهذا ما دفعه لاتخاذ القرار بالرحيل كونه لم يكن أساسيًا في تشكيلة وصيف دوري المحترفين.
وانضم الجبرين لنادي الاتحاد في عام 2020 قادمًا من نادي النصر بعد 5 مواسم قضاها في صفوف أصفر العاصمة، لم يلعب فيها بشكل أساس، علمًا بأن اللاعب انضم إلى النصر في 2014 قادمًا من صفوف الرائد بعد أن قضى في صفوف الأخير 4 سنوات.