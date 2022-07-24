الباطن يعزز صفوفه باللاعب عبدالعزيز الجبرين لموسم واحد

وانضم الجبرين لنادي الاتحاد في عام 2020 قادمًا من نادي النصر بعد 5 مواسم قضاها في صفوف أصفر العاصمة، لم يلعب فيها بشكل أساس، علمًا بأن اللاعب انضم إلى النصر في 2014 قادمًا من صفوف الرائد بعد أن قضى في صفوف الأخير 4 سنوات.