الأخضر يواصل استعداده للقاء العراق ضمن ملحق تصفيات كأس العالم

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، برنامجه التدريبي استعدادًا لمواجهة منتخب العراق يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.