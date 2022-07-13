السلمي : الجمعية العمومية لنادي الأهلي ستعقد حضوريًا لمجلس الإدارة والأعضاء الذهبيين

وأفاد بأن وزارة الرياضة حريصة على جميع الأندية، وأننا نشاطر جميع الجماهير الاهتمام بأنديتهم ونقدر مشاعرهم ونسعد كثيرًا بحرصهم ومتابعتهم وكل ما يقولونه وأيضًا بنقدهم الذي يصحح الكثير من الأمور في بعض الأحيان، ولا شك أننا نحمل للنادي الأهلي بما يملك من تاريخ وجماهيرية كل التقدير ونشعر بمشاعر محبيه ونتطلع في أن يكون النادي في أفضل حال ويعود إلى مكانته التاريخية من خلال تكاتف الجميع.