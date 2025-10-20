الهلال يتطلع للتشبث بالصدارة وتحقيق رقم قياسي من أمام السد القطري

يطمح نادي الهلال في تحقيق الفوز الثالث على التوالي عندما يتقابل مع ضيفه السد القطري يوم الثلاثاء على ستاد المملكة آرينا في الرياض، ضمن الجولة الثالثة من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.
ويلتقي في باقي مباريات الجولة الثالثة لمنطقة الغرب، يوم الاثنين الوحدة الإماراتي مع الدحيل القطري في أبو ظبي، والشرطة العراقي مع الاتحاد السعودي في بغداد، والشارقة الإماراتي مع تراكتور الإيراني في الشارقة، والأهلي السعودي مع الغرافة القطري في جدة، ويوم الثلاثاء أيضاً، شباب الأهلي الإماراتي مع ناساف الأوزبكي في دبي.
ويتصدر الهلال ترتيب أندية منطقة الغرب برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 4 نقاط لكل من الأهلي والشارقة والوحدة وشباب الأهلي، و3 للغرافة، ونقطتين لكل من السد وتراكتور، ونقطة لكل من الدحيل والشرطة، في حين لا زال رصيد الاتحاد وناساف خالياً من النقاط.
ويُعدّ الهلال، حامل اللقب أربع مرات، الفريق الوحيد في منطقة الغرب الذي يمتلك سجلاً مثالياً حتى الآن، في حين استهل السد مشواره بتعادلين في أول جولتين.
ويدخل الهلال المباراة بمعنويات عالية، إذ لم يتعرض لأي خسارة في آخر 13 مباراة على أرضه ضمن البطولة، حقق الفوز في 11 منها على التوالي.
ويُذكر أن الفوز في مواجهة الثلاثاء سيمنح الفريق السعودي الرقم القياسي لأطول سلسلة انتصارات متتالية على أرضه في تاريخ البطولة، وهو رقم يتقاسمه حالياً مع نادي يوكوهاما مارينوس الياباني.
ومع ذلك، لم يتمكن الهلال من الفوز في آخر مواجهتين أمام السد، بعدما كان قد انتصر في مباراتين قبل ذلك أمام بطل قطر.
أما على الجانب الآخر، فقد بدأ السد موسمه الحالي بداية متعثرة أدّت إلى رحيل المدرب الإسباني فيليكس سانشيز، ليخلفه مواطنه سيرجيو أليغري الذي تولّى المهمة بصفة مؤقتة.
ولا شك أن أليغري يواجه اختباراً في غاية الصعوبة في أولى مبارياته على رأس الجهاز الفني، لكن تحقيق الفوز على الهلال قد يشكل نقطة تحول مهمة في مسار الفريق القطري هذا الموسم.
وتقام الجولة الرابعة من منافسات منطقة الغرب يومي 3 و4 تشرين الثاني/نوفمبر، حيث يلتقي يوم 3 تشرين الثاني ناساف مع الوحدة في قرشي، والدحيل مع شباب الأهلي في الدوحة، وتراكتور مع الشرطة في تبريز، والغرافة مع الهلال في الريان، ويوم 4 تشرين الثاني السد مع الأهلي في الدوحة، والاتحاد مع الشارقة في جدة.
وكان الهلال فاز في الجولة الأولى على الدحيل 2-1 في الرياض، ثم فاز في الجولة الثانية على ناساف 3-2 في قرشي.
في المقابل تعادل السد في الجولة الأولى مع الشرطة 1-1 في بغداد، وتعادل في الجولة الثانية مع الشارقة 1-1 في الدوحة.