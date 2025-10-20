الهلال يتطلع للتشبث بالصدارة وتحقيق رقم قياسي من أمام السد القطري

وتقام الجولة الرابعة من منافسات منطقة الغرب يومي 3 و4 تشرين الثاني/نوفمبر، حيث يلتقي يوم 3 تشرين الثاني ناساف مع الوحدة في قرشي، والدحيل مع شباب الأهلي في الدوحة، وتراكتور مع الشرطة في تبريز، والغرافة مع الهلال في الريان، ويوم 4 تشرين الثاني السد مع الأهلي في الدوحة، والاتحاد مع الشارقة في جدة.