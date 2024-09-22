تشكيلة الجولة الرابعة من الدوري.. غاب لاعبو "النصر" و"الاتحاد" وحضر 3 لاعبين من "الهلال"

وتضمنت التشكيلة الأفضل للجولة الرابعة على 3 لاعبين من الهلال، ولاعبين من الأهلي، الأخدود، ولاعب واحد من كل من: الرائد، العروبة، الخلود، الرياض، حيث جاءت على النحو التالي: