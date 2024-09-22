رياضة

تشكيلة الجولة الرابعة من الدوري.. غاب لاعبو "النصر" و"الاتحاد" وحضر 3 لاعبين من "الهلال"

مع لاعبين من الأهلي والأخدود ولاعب واحد من كل من الرائد والعروبة والخلود والرياض
تشكيلة الجولة الرابعة من الدوري.. غاب لاعبو "النصر" و"الاتحاد" وحضر 3 لاعبين من "الهلال"
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كشفت شبكة "Sofascore" المتخصصة في الأرقام والإحصائيات الرياضية، عن التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتضمنت التشكيلة الأفضل للجولة الرابعة على 3 لاعبين من الهلال، ولاعبين من الأهلي، الأخدود، ولاعب واحد من كل من: الرائد، العروبة، الخلود، الرياض، حيث جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: غايتان كوكي (العروبة).

خط الدفاع: رينان لودي (الهلال)، ويليام تروست إيكونغ (الخلود)، سعيد الربيعي (الأخدود)، فايز سليماني (الرياض).

خط الوسط: أمير سعيود (الرائد)، روبن نيفيز (الهلال)، خوان سيباستيان بيدروزا (الأخدود).

خط الهجوم: روبرتو فيرمينو (الأهلي)، ألكسندر ميتروفيتش (الهلال)، إيفان توني (الأهلي).

دوري روشن السعودي للمحترفين

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