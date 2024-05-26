"طاشكندي" توّج الأبطال.. "سلة الهلال" تُتوّج ببطولة "3 × 3".. والفيصلي ببطولة السيدات

توج رئيسُ الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان بن يوسف طاشكندي، ناديَ الهلال بكأس بطولة "3 × 3" لكرة السلة، بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره الأهلي بنتيجة "21-17" في اللقاء الذي أقيم أمس على صالة مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية في المدينة المنورة، وأُقيمت على مدار ثلاثة أيام بمشاركة "8" أندية هي: "الأهلي - النصر - أبها - أحد - الهلال - السلام - الخويلدية - الأنصار".