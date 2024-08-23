رابطة دوري المحترفين تعلن إطلاق جوائز شهرية وسنوية للاعبين والمدربين

وتهدف الجوائز إلى تكريم الأداء الاستثنائي، سواء على مستوى اللاعبين، والمدربين، والفرق، وتحفيز الجميع على تقديم أداء مميز يسهم في رفع مستوى دوري روشن السعودي، وقد تم وضع معايير دقيقة وشاملة؛ لضمان الشفافية والعدالة في عملية الاختيار، مما يجعل هذه الجوائز واحدة من أبرز الأحداث في الموسم الرياضي.