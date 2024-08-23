رابطة دوري المحترفين تعلن إطلاق جوائز شهرية وسنوية للاعبين والمدربين

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن إطلاق جوائزها الشهرية والسنوية، التي تقدمها شركة روشن؛ دعمًا منها للاعبين والمدربين المتنافسين، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الرابطة على تعزيز المنافسة الشريفة بين المتنافسين، وتحفيزهم على تقديم مستويات عالية طوال الموسم الرياضي.
وتهدف الجوائز إلى تكريم الأداء الاستثنائي، سواء على مستوى اللاعبين، والمدربين، والفرق، وتحفيز الجميع على تقديم أداء مميز يسهم في رفع مستوى دوري روشن السعودي، وقد تم وضع معايير دقيقة وشاملة؛ لضمان الشفافية والعدالة في عملية الاختيار، مما يجعل هذه الجوائز واحدة من أبرز الأحداث في الموسم الرياضي.
وشهدت الجوائز الشهرية نجاحًا كبيرًا في المواسم الماضية في تحفيز المتنافسين على مدار كل شهر، ومع النجاح الذي حققته، اتجهت الرابطة إلى استحداث جوائز سنوية تشمل فئات متعددة، مما يتيح فرصة أكبر للمتنافسين لتحقيق جوائز في نهاية منافسات الموسم.
في حين أن الآلية المتبعة في اختيار الفائزين تعتمد على تقييمات فنية دقيقة من قبل الفريق الفني بالرابطة، ويتألف الفريق من خمسة أعضاء مما يعكس التزام الرابطة بتعزيز مبدأ الشفافية والمصداقية في كل خطوة من خطوات هذه المبادرة.
الكابتن/ تركي السلطان مقرر وعضو الفريق الفني.
الكابتن/ سلطان اللحياني.
الكابتن/ خالد الشنيف
الكابتن/ مناف أبو شقير
الكابتن/ عبيدالله العيسي
وسيكون إطلاق جوائز الأفضلية السنوية ليس مجرد إضافة جديدة، بل هو تتويج للنجاح الذي حققته جوائز الأفضلية الشهرية، ومؤشر على التزام الرابطة بتطوير المنافسة الرياضية في الدوري ضمن إستراتيجية تحول الرابطة.
جائزة القفاز الذهبي، وتُمنح للحارس الأكثر حصولًا على النقاط من خلال المعايير.
جائزة أفضل لاعب واعد.
جائزة أفضل لاعب سعودي.
جائزة أفضل لاعب.
جائزة الحذاء الذهبي.
جائزة أفضل مدرب.
في حين تتكون جوائز الفئات الشهرية من:
جائزة أفضل حارس.
جائزة اللاعب أو الحارس الواعد.
جائزة أفضل لاعب.
جائزة أفضل مدرب.
ويحق لجميع اللاعبين السعوديين وغير السعوديين الترشح للجوائز الشهرية ما عدا جائزتي أفضل لاعب واعد وجائزة أفضل لاعب سعودي تنحصر على اللاعبين السعوديين والمواليد فقط.