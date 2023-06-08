تأهل الكويت الكويتي إلى دور المجموعات من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023

تأهل فريق الكويت الكويتي إلى دور المجموعات من بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، الذي يُقام بنظام التجمع في المملكة العربية السعودية الشهر القادم، بعد أن اجتاز منعطف نواذيبو الموريتاني بالفوز بهدف دون رد في مرحلة الإياب من الدور الثاني بالتصفيات، مساء اليوم الخميس.
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز فريق الكويت بنتيجة 2-1، خارج ملعبه في ضيافة نادي نواذيبو.
وسجل هدف فريق الكويت اللاعب طه ياسين الخنيسي، خلال أحداث الشوط الأول من المباراة.
وبذلك ينضم فريق الكويت الكويتي، إلى المجموعة الرابعة التي تضم كلاً من شباب بلوزداد الجزائري والرجاء المغربي والوحدة الإماراتي.