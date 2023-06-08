تأهل الكويت الكويتي إلى دور المجموعات من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023

تأهل فريق الكويت الكويتي إلى دور المجموعات من بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، الذي يُقام بنظام التجمع في المملكة العربية السعودية الشهر القادم، بعد أن اجتاز منعطف نواذيبو الموريتاني بالفوز بهدف دون رد في مرحلة الإياب من الدور الثاني بالتصفيات، مساء اليوم الخميس.