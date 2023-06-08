رياضة

تأهل الكويت الكويتي إلى دور المجموعات من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023

انضم إلى المجموعة الرابعة رفقة شباب بلوزداد الجزائري والرجاء المغربي والوحدة الإماراتي
تأهل الكويت الكويتي إلى دور المجموعات من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023
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سبق

تأهل فريق الكويت الكويتي إلى دور المجموعات من بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، الذي يُقام بنظام التجمع في المملكة العربية السعودية الشهر القادم، بعد أن اجتاز منعطف نواذيبو الموريتاني بالفوز بهدف دون رد في مرحلة الإياب من الدور الثاني بالتصفيات، مساء اليوم الخميس.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز فريق الكويت بنتيجة 2-1، خارج ملعبه في ضيافة نادي نواذيبو.

وسجل هدف فريق الكويت اللاعب طه ياسين الخنيسي، خلال أحداث الشوط الأول من المباراة.

وبذلك ينضم فريق الكويت الكويتي، إلى المجموعة الرابعة التي تضم كلاً من شباب بلوزداد الجزائري والرجاء المغربي والوحدة الإماراتي.

كأس الملك سلمان للأندية
بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية
الكويت الكويتي

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