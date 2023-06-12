النصر يغري المدرب ماسيميليانو أليغري بعرض كبير

كشفت صحيفة "calciomercato" الإيطالية عن تقديم إدارة نادي النصر عرضًا جديدًا للتعاقد مع المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري، للتعاقد معه خلال الموسم الجديد.
وقالت الصحيفة الإيطالية إن النصر قدم عرضًا جديدًا مغريًا لماسيميليانو، بعقد لمدة 3 مواسم مقابل 45 مليون يورو سنويًا .
وأشارت الصحيفة إلى أن نادي الهلال ما زال يفاوض المدرب الإيطالي؛ للتعاقد معه خلفًا للمدرب الأرجنتيني رامون دياز، الذي رحل عن الفريق بنهاية الموسم الماضي.
وتولى ماسيميليانو أليغري صاحب الـ55 عامًا، قيادة يوفنتوس الإيطالي فى 2014، ليرحل عنه فى 2019، ويعود إليه مرة أخرى في 2021 .
وسبق للمدرب الايطالى تدريب العديد من الفرق أبرزها :ساسولو، كالياري، ميلان .