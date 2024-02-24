وزير الرياضة يرحب بالمشاركين في كأس السعودية 2024

رحب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية بجميع المشاركين في النسخة الخامسة من كأس السعودية 2024، والذي يقام في ميدان الملك عبدالعزيز في الرياض، بمشاركة أفضل الفرسان في العالم.