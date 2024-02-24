وزير الرياضة يرحب بالمشاركين في كأس السعودية 2024

رحب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية بجميع المشاركين في النسخة الخامسة من كأس السعودية 2024، والذي يقام في ميدان الملك عبدالعزيز في الرياض، بمشاركة أفضل الفرسان في العالم.
وكتب وزير الرياضة عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): "في أغلى سباقات الخيل منافسة عالمية بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية، أهلاً بفرسان العالم في السعودية.. كأس السعودية 2024".
يحتضن ميدان الملك عبدالعزيز بالرياض يومي 23 – 24 فبراير الجاري النسخة الخامسة من الكأس الأغلى والأقوى عالمياً، كأس السعودية 2024 والذي استهدف المشاركة فيه كبار الملاك والمدربين عالمياً بنخبة من الخيل الأبرز على الساحة الدولية.
ويبلغ مجموع جوائز السباقات 37.6 مليون دولار، موزعة على 17 شوطاً بواقع 8 أشواط لأمسية الجمعة في الحفل رقم 103، و9 أشواط لأمسية السبت في الحفل رقم 104، من موسم سباقات الرياض الذي ينظمه نادي سباقات الخيل، ويبلغ مجموع جوائز الشوط الختامي منفرداً والذي يحمل اسم "كأس السعودية"، 20 مليون دولار.