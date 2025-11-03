الليلة في الأردن.. الأخضر تحت 16 يواجه لبنان في نهائي غرب آسيا

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 16 عامًا تصدّر المجموعة "الأولى" من بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 17 عامًا 2025 في الأردن، والتي ضمّت إلى جانبه منتخبات العراق، ولبنان، والكويت، بينما تغلّب في الدور نصف النهائي على المستضيف منتخب الأردن بركلات الترجيح.