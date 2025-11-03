الليلة في الأردن.. الأخضر تحت 16 يواجه لبنان في نهائي غرب آسيا

يخوض المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مباراته على نهائي بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 17 عامًا 2025 في الأردن.
ويلاقي "الأخضر" منتخب لبنان في تمام السابعة مساءً، على ملعب العقبة في الأردن.
على الصعيد الميداني، عاود "أخضر 16" أمس الإثنين تدريباته تحت إشراف المدرب الوطني أحمد الحنفوش والجهاز الفني المساعد، بعد فوزهم الأحد الماضي على المستضيف منتخب الأردن ضمن الدور نصف النهائي من البطولة، وطبّق اللاعبون خلال الحصة التدريبية مرانًا استرجاعيًا، أعقبه العمل على الجوانب التكتيكية.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 16 عامًا تصدّر المجموعة "الأولى" من بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 17 عامًا 2025 في الأردن، والتي ضمّت إلى جانبه منتخبات العراق، ولبنان، والكويت، بينما تغلّب في الدور نصف النهائي على المستضيف منتخب الأردن بركلات الترجيح.