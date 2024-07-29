أولمبياد باريس 2024.. جون رام لاعب الدوري السعودي للغولف يتصدر قائمة أعلى 20 رياضياً دخلاً

كشف موقع "سبورتيكو" عن أغنى 20 رياضياً يشاركون في مختلف المسابقات بالألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024، والتي تستمر حتى 11 أغسطس المقبل.
وصنف موقع (Sportico) أغنى 20 رياضياً في أولمبياد 2024، اعتماداً على الدخل المالي في الأشهر الـ12 المنتهية في 30 يونيو الماضي.
واستحوذ دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، على حصة الأسد في قائمة الرياضيين الـ20 الأعلى أجراً، بتواجد 13رياضياً، في حين يتواجد خمسة لاعبين في القائمة يحترفون الغولف، ولاعبان يمارسان رياضة التنس.
ويصل الدخل التراكمي لهؤلاء الرياضيين إلى 1.25 مليار يورو، منها 831 مليوناً تأتي من الرواتب والجوائز، و415 مليونا من عقود الإعلانات.
ويأتي الإسباني جون رام نجم رياضة الغولف في مقدمة القائمة، حيث يعتبر صاحب أعلى دخل بـ189 مليون يورو، وكان رام انضم إلى الدوري السعودي للعبة "ليف غولف" بعقد يمتد 4 سنوات وتبلغ قيمته 520 مليون دولار بدون احتساب المكافآت والحوافز وأرباح البطولة.
وفيما يلي قائمة أعلى 20 رياضياً دخلا في أولمبياد باريس 2024:
الإسباني جون رام (الغولف): 189 مليون يورو (171 مليون يورو رواتب و18 مليون يورو رعاية).
الأمريكي ليبرون جيمس (كرة السلة): 115 مليون يورو (43 مليون يورو رواتب و72 مليون يورو رعاية).
الأمريكي ستيفن كاري (كرة السلة): 92 مليون يورو (47 مليون يورو رواتب و45 مليون يورو رعاية).
اليوناني جيانيس أنتيتوكومبو (كرة السلة): 91 مليون يورو (41 مليون يورو رواتب و50 مليون يورو رعاية).
الأمريكي كيفن دورانت (كرة السلة):81 مليون يورو (43 مليون يورو رواتب و38 مليون يورو رعاية).
الأيرلندي روري ماكلروي (الغولف): 70 مليون يورو (34 مليون يورو رواتب و36 مليون يورو رعاية).
الأمريكي سكوتي شيفلر (الغولف): 56 مليون يورو (38 مليون يورو رواتب و18 مليون يورو الرعاية)
الكاميروني جويل إمبيد (كرة السلة): 52 مليون يورو (43 مليون يورو رواتب و9 ملايين يورو رعاية).
الصربي نيكولا يوكيتش (كرة السلة): 49 مليون يورو (43 مليون يورو رواتب و6 ملايين يورو رعاية).
الأمريكي ديفين بوكر (كرة السلة): 43 مليون يورو (32 مليون يورو رواتب و11 مليون يورو رعاية).
الأمريكي أنتوني ديفيس (كرة السلة):41 مليون يورو (36 مليون يورو رواتب و5 ملايين يورو رعاية).
النرويجي فيكتور هوفلاند (الغولف): 41 مليون يورو (29 مليون يورو رواتب و12 مليون يورو رعاية).
الإسباني كارلوس ألكاراز (التنس): 41 مليون يورو (14 مليون يورو رواتب و27 مليون يورو رعاية).
الأمريكي جيسون تاتوم (كرة السلة): 39 مليون يورو 30 مليون يورو رواتب و9 ملايين يورو رعاية).
الفرنسي رودي جوبرت (كرة السلة): 38 مليون يورو (37 مليون يورو رواتب ومليون يورو رعاية).
الكندي جمال موراي (كرة السلة): 38 مليون يورو (30 مليون يورو رواتب و8 ملايين يورو رعاية).
الأمريكي جرو هوليداي (كرة السلة): 37 مليون يورو (34 مليون يورو رواتب و3 ملايين يورو رعاية)
الصربي نوفاك ديوكوفيتش (التنس): 34 مليون يورو (11 مليون يورو رواتب و23 مليون يورو رعاية).
الأمريكي زاندر شافيلي (الغولف): 33 مليون يورو (21 مليون يورو رواتب و12 مليون يورو رعاية).
الكندي شاي جيلجيوس ألكسندر (كرة السلة): 32 مليون يورو (30 مليون يورو رواتب و2 مليون يورو رعاية).