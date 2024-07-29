أولمبياد باريس 2024.. جون رام لاعب الدوري السعودي للغولف يتصدر قائمة أعلى 20 رياضياً دخلاً

واستحوذ دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، على حصة الأسد في قائمة الرياضيين الـ20 الأعلى أجراً، بتواجد 13رياضياً، في حين يتواجد خمسة لاعبين في القائمة يحترفون الغولف، ولاعبان يمارسان رياضة التنس.