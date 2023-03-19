أخضر السهام يحقق المركز الثاني في كأس آسيا

حقّق المنتخب السعودي للسهام، المركز الثاني "ميدالية فضية" في كأس آسيا للسهام، المصنف عالميًّا في المرحلة الأولى، والمقام في مدينة تايبيه تايوان في فئة القوس الأولمبي للرجال "فرق".
ويعد هذا الإنجاز هو الأول للمملكة في فئة القوس الأولمبي.
وخاض المنافسة كلٌّ من: اللاعب راشد السبيعي، وعبدالرحمن الموسى، ومنصور علوي، الذين قدموا مستويات مشرفة في البطولة ممثلين لوطنهم خير تمثيل.
من جانبه أهدى رئيس الاتحاد السعودي للسهام مشعل عبدالمحسن الحكير، هذه الميدالية للوطن وقيادته وكافة أطياف المجتمع.
وأوضح الحكير أن "هذا الإنجاز ما كان ليكون لولا الدعم السخي الذي تقدمه قيادة المملكة، ممثلة في الملك سلمان، والدعم الذي يقدمه سمو ولي العهد تحت ظل رؤية السعودية 2023، وسعيًا منهم لوصول المملكة إلى القمة في كافة المجالات؛ ومنها الرياضة، وهذا ما يجعلنا اليوم وغدًا لا نتوقف عن الإنجازات وتحقيق المزيد والمزيد لنصل إلى القمة حيث يجب أن نكون".
وأضاف أن "وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية الأمير فهد بن جلوي؛ كانوا دائمًا داعمين ومحفزين للقطاع الرياضي والرياضيين، ومتابعين للعمل، إضافة إلى أن هذا الإنجاز وغيره هو ضمن الاستراتيجية التي يعمل عليها الاتحاد السعودي للسهام حاليًّا، ومستهدفاته؛ كرفع التصنيف العالمي للمنتخب، وزيادة عدد اللاعبين واللاعبات، وتحقيق المزيد من الميداليات باسم السعودية".
وأعرب الحكير عن شكره للجنة الأولمبية وكافة إدارات الاتحاد السعودي للسهام، والموظفين والمدربين واللاعبين؛ على ما قدموه خلال الفترة الماضية من عمل لتطوير رياضة السهام والمضي بها قدمًا إلى تحقيق المراكز الأولى والميداليات باسم مملكتنا الحبيبة.