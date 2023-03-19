أخضر السهام يحقق المركز الثاني في كأس آسيا

وأوضح الحكير أن "هذا الإنجاز ما كان ليكون لولا الدعم السخي الذي تقدمه قيادة المملكة، ممثلة في الملك سلمان، والدعم الذي يقدمه سمو ولي العهد تحت ظل رؤية السعودية 2023، وسعيًا منهم لوصول المملكة إلى القمة في كافة المجالات؛ ومنها الرياضة، وهذا ما يجعلنا اليوم وغدًا لا نتوقف عن الإنجازات وتحقيق المزيد والمزيد لنصل إلى القمة حيث يجب أن نكون".