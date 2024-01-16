بطولة ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء تنطلق غداً.. مع كوكبة من النجوم التي تتألق في سماء العُلا

وتستهلّ البطولة منافساتها يوم غد، بمواجهة فريقي "السعودية" و"ساب" عند الساعة 1:15 ظهراً، تليها مواجهة فريق "العُلا" وفريق "دادان" عند الساعة 2:50 ظهراً. فيما تحتضن منافسات بعد غد الخميس فريقي "تيماء" و"بنتلي" عند الساعة 1:15 ظهراً، بينما يواجه فريق "خيبر" نظيره فريق "ريتشارد ميل" بأجواء مشتعلة في تمام الساعة 2:50 ظهراً.