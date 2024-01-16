بطولة ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء تنطلق غداً.. مع كوكبة من النجوم التي تتألق في سماء العُلا
تنطلق غداً الأربعاء بطولة ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء بنسختها الثالثة، في قرية الفرسان للفروسية بمحافظة العلا، بالشراكة مع الاتحاد السعودي للبولو، والتي تستمر حتى20 يناير 2024، ما يعد الجماهير ومحبي البولو بأروع اللحظات الحماسية والأجواء التنافسية عالمية المستوى.
منافسات الأربعاء
وتستهلّ البطولة منافساتها يوم غد، بمواجهة فريقي "السعودية" و"ساب" عند الساعة 1:15 ظهراً، تليها مواجهة فريق "العُلا" وفريق "دادان" عند الساعة 2:50 ظهراً. فيما تحتضن منافسات بعد غد الخميس فريقي "تيماء" و"بنتلي" عند الساعة 1:15 ظهراً، بينما يواجه فريق "خيبر" نظيره فريق "ريتشارد ميل" بأجواء مشتعلة في تمام الساعة 2:50 ظهراً.
ويُنهي أبرز اللاعبين والأسماء اللامعة في عالم البولو استعداداتهم للمنافسات الشيقة التي تستضيفها العُلا، حيث تُعتبر هذه البطولة هي أول بطولة بولو منظمة تُقام على رمال الصحراء في حلبة فريدة من نوعها.
نخبة نجوم العالم
ويشارك في البطولة نخبة من نجوم العالم في اللعبة، يتقدمهم أدولفو كامبياسو وخوان مارتن نيرو بالإضافة لديفيد ستيرلينج وبابلو ماكدونو إلى جانب بوروتو كامبياسو، فضلاً عن اللاعبات المتميزات نينا كلاركين وليا سالفو وميا كامبياسو.
إضافة إلى خمسة فرسان سعوديين يتقدمهم الأمير سلطان بن خالد الفيصل والأمير سلمان بن منصور ورمزي عداس وفيصل أبو نيان ومحمد العظم وحسام زواوي ونور أبو خضراء.
وتجمع منافسات البطولة، التي تستمر لأربعة أيام، بين فنون الفروسية والمهارات الرياضية والسرعات العالية في أجواء حماسية لا مثيل لها، جاعلة منها حدثاً بارزاً يستحق الحضور.