بمشاركة أكثر من 100 إعلامي وإعلامية.. ختام ندوة الإعلام والصحافة الرياضية الدولية

بحضور الرئيس التنفيذي الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية عبدالعزيز باعشن، ومساعد وزير الرياضة لشؤون الإعلام الدكتور رجاء الله السلمي، اُختتمت أمس الثلاثاء ندوة الإعلام والصحافة الرياضية الدولية التي نظمتها اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية والأكاديمية الأولمبية السعودية بالتعاون مع الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي ، على مدى ثلاثة أيام بمدينة الرياض بمشاركة أكثر من 100 إعلامي وإعلامية.
وتناولت الندوة خلال أيامها الثلاثة، عددًا من الجلسات، بداية من جلسة الأخلاقيات في الصحافة الرياضية والتي قدمها رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية جياني ميرلو، ووسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي التي قدمها البروفيسور في جامعة برشلونة والعضو المؤسس باللجنة العلمية بالأولمبية الدولية ايميليو فيرنانديز، والإعلام في المجتمع بإدارة رئيس التحرير في القناة الرياضية الكرواتية جورا أوزميك، والتعليق والتحليل في المجال الرياضي التي ألقاها كونستانتينوس فيرنينكوس رئيس العلاقات الدولية في نادي أولمبياكوس اليوناني، وإنتاج البث الرياضي التي تناولها الرئيس التنفيذي لخدمات البث الأولمبية باللجنة الدولية يانيس اكسارخوس، ووسائل الإعلام والألعاب الأولمبية والتي قدمها آندرو بيلينجز المدير التنفيذي للاتصال الرياضي في جامعة الآباما.
وهدفت الندوة إلى مواكبة العمل الإعلامي السعودي مع النهضة الرياضية الشاملة التي تعيشها المملكة، والاطلاع على السبل العلمية والمتطورة في المجال الإعلامي، لتطبيقها على أرض الواقع لنقل القصة المبهرة للحركة الرياضية بالمملكة.