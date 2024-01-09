بمشاركة أكثر من 100 إعلامي وإعلامية.. ختام ندوة الإعلام والصحافة الرياضية الدولية

وتناولت الندوة خلال أيامها الثلاثة، عددًا من الجلسات، بداية من جلسة الأخلاقيات في الصحافة الرياضية والتي قدمها رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية جياني ميرلو، ووسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي التي قدمها البروفيسور في جامعة برشلونة والعضو المؤسس باللجنة العلمية بالأولمبية الدولية ايميليو فيرنانديز، والإعلام في المجتمع بإدارة رئيس التحرير في القناة الرياضية الكرواتية جورا أوزميك، والتعليق والتحليل في المجال الرياضي التي ألقاها كونستانتينوس فيرنينكوس رئيس العلاقات الدولية في نادي أولمبياكوس اليوناني، وإنتاج البث الرياضي التي تناولها الرئيس التنفيذي لخدمات البث الأولمبية باللجنة الدولية يانيس اكسارخوس، ووسائل الإعلام والألعاب الأولمبية والتي قدمها آندرو بيلينجز المدير التنفيذي للاتصال الرياضي في جامعة الآباما.