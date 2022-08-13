رفع الرصيد السعودي في الدورة الإسلامية إلى 18 ميدالية.. و"البلادي" يخطف ثلاث برونزيات في رفع الأثقال

أضاف ربَّاع المنتخب السعودي لرفع الأثقال عبدالرحمن البلادي اليوم السبت ثلاث ميداليات سعودية ضمن منافسات رفع الأثقال في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة "قونية2021"؛ ليرفع الرصيد السعودي من الميداليات إلى 18 ميدالية (ذهبية واحدة و10 فضيات و7 برونزيات).
وجاءت ميداليات البلادي بعد أن خطف الميداليات البرونزية لمنافسات وزن 73 كجم؛ برفعه 130 كجم في الخطف، و166 كجم في النتر، ومجموع 296 نقطة.
وفي منافسات المجموعة الثانية لوزن 81 كجم رفع زميله علي العلوي 138 كجم في الخطف، و170 كجم في النتر، و308 نقاط في المجموع، في انتظار منافسات المجموعة الأولى للوزن ذاته.
فَقَدَ المنتخب السعودي لكرة اليد فرصة الفوز بالميدالية الذهبية للمسابقة؛ وذلك بعد خسارته اليوم أمام المستضيف منتخب تركيا.
وشهدت المباراة مستوى متقاربًا بين الفريقين؛ إذ استمر سيناريو التعادل إلى قبل النهائي بخمس ثوانٍ عندما حسمها الفريق التركي بهدف الفوز؛ لتنتهي 26-25.
وبهذه النتيجة يلتقي الأخضر نظيره الإيراني على برونزية المسابقة عند الثالثة من عصر غد الأحد.
نال لاعب المنتخب السعودي للسباحة يوسف بو عريش المركز السابع في الدور نصف النهائي لسباق 100م فراشة بزمن 56.87 ثانية.
وتتواصل المشاركة السعودية في منافسات السباحة عند الواحدة والنصف من ظُهر غد الأحد بوجود أحمد الهاشم.
يبحث المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا عن التأهل لنهائي المسابقة عندما يلتقي نظيره الجزائري في نصف النهائي عند الخامسة من عصر غد الأحد.
وأجرى الأخضر اليوم تدريبًا تكتيكيًّا بمشاركة اللاعبين كافة.
يخوض المنتخب السعودي لكرة السلة 3×3 للسيدات أولى مبارياته في الدورة بمواجهة سيدات قطر عند الواحدة من ظُهر غد الأحد.
وتضم تشكيلة الأخضر: سعاد البقمي، الجوهرة محمد، ديمة فطاني والعنود القحطاني.
يدشن المنتخب السعودي للمبارزة مشاركته في الدورة الإسلامية عند الواحدة من ظُهر غد الأحد، بوجود ربى المصري، عهد المعمر، الحسناء الحماد ودانة القحطاني في منافسات الفردي لسلاح السايبر.
يواصل ربَّاعو المنتخب السعودي لرفع الأثقال مشاركتهم بالدورة، وذلك عندما يدخل حسين الماجد في منافسات وزن 89 كجم عند الحادية عشرة والنصف صباحًا، وزميله علي العثمان في منافسات وزن 102 كجم عند الثانية ظُهرًا.