رفع الرصيد السعودي في الدورة الإسلامية إلى 18 ميدالية.. و"البلادي" يخطف ثلاث برونزيات في رفع الأثقال

يواصل ربَّاعو المنتخب السعودي لرفع الأثقال مشاركتهم بالدورة، وذلك عندما يدخل حسين الماجد في منافسات وزن 89 كجم عند الحادية عشرة والنصف صباحًا، وزميله علي العثمان في منافسات وزن 102 كجم عند الثانية ظُهرًا.