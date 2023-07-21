"أخضر المبارزة" يُنهي استعداداته لمشاركته في بطولة العالم بإيطاليا

وكان الفرنسي سيريل، مدرب المنتخب السعودي، قد اجتمع باللاعبين بعد التدريب الذي جرى اليوم، وحثهم على اللعب بثقة وجدية، والاستفادة من المعسكرَين التدريبيَّين في مدينة أورليان الفرنسية ومدينة فورميه الإيطالية، وذلك بحضور أحمد الصبان رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، وعبدالله السنيد المدير التنفيذي.