أخضر الطائرة يحقق قفزة تاريخية في التصنيف "الدولي"

وأضاف الزغيبي: "أن القفزة التاريخية التي سجلها المنتخب خلال فترة زمنية يؤكد أن هناك عملًا كبيرًا على صعيد المنتخبات، وذلك من خلال المعسكرات الإعدادية الناجحة، والمشاركة بالبطولات، وأن المنتخبات تسير قي الطريق الصحيح وآخرها حصول منتخب المملكة لدرجة الناشئين على وصافة بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة، وتتويج منتخب الشباب بالذهبية العام الماضي، والناشئين بذهبية بطولة الخليج.