أخضر الطائرة يحقق قفزة تاريخية في التصنيف "الدولي"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة الطائرة "FIVB" عن تصنيف المنتخبات لشهر أغسطس، حيث شهد تقدمًا للمنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة وقفزة كبيرة وللمرة الأولى في تاريخ كرة الطائرة السعودية ليصبح الـ61 على مستوى العالم، وكان المنتخب السعودي يحتل المركز الـ 136 في تصنيف المنتخبات.
وأكد الدكتور خالد الزغيبي رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة سعادته بتقدم المنتخب في مراتب تصنيف الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، مشيرًا إلى أن العمل على صناعة منتخب وطني بعناصر شابة والعمل على صقل الموهوبين في المنتخب وفق خطة استراتيجية لتمثيل المنتخب في الاستحقاقات القادمة وتحقيق أفضل المراكز .
وأضاف الزغيبي: "أن القفزة التاريخية التي سجلها المنتخب خلال فترة زمنية يؤكد أن هناك عملًا كبيرًا على صعيد المنتخبات، وذلك من خلال المعسكرات الإعدادية الناجحة، والمشاركة بالبطولات، وأن المنتخبات تسير قي الطريق الصحيح وآخرها حصول منتخب المملكة لدرجة الناشئين على وصافة بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة، وتتويج منتخب الشباب بالذهبية العام الماضي، والناشئين بذهبية بطولة الخليج.